Os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizaram esta quinta-feira manobras com fogo real perto da fronteira com a Coreia do Norte, informou em comunicado o Estado-Maior Conjunto sul-coreano.

As manobras envolvem unidades de infantaria e decorrem desde 29 de dezembro na cidade de Pocheon, 45 quilómetros a nordeste de Seul.

Os exercícios, que se prolongam até sexta-feira, têm como objetivo reforçar as capacidades interoperacionais dos aliados, de acordo com a declaração do Estado-Maior.