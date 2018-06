Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sexagenária perde marido de 26 anos a quem tinha dado todo o seu dinheiro

Mulher de 60 anos não consegue regressar ao seu país de origem e está acumulada em dívidas.

12:33

Priyanjana De Zoysa, de 26 anos, foi assassinado há cerca de um ano no Sri Lanka e deixou viúva a mulher com quem tinha casado há pouco tempo, Diane de Zoyzsa, de 60 anos.



A britânica vendeu tudo o que tinha, inclusive a sua casa em Edimburgo, na Escócia, para poder ir morar com o namorado que conheceu durante umas férias há seis anos.



O casal deu o nó em 2012, sete meses após se conhecerem e passaram a viver no Sri Lanka, terra natal do noivo. Agora, a mulher queixa-se de ter perdido toda a sua fortuna, depois de ter doado cerca de 100 mil euros ao marido - que comprou uma casa em nome da sua família - e de o ter ajudado a montar um negócio de transportes para turistas.



Foi graças à fortuna que recebeu que Priyanjana foi morto a tiro a 30 de maio de 2017 por chantagistas que souberam que este se encontrava na posse de dinheiro. Desde então que Diane ficou acumulada em divídas, sem conseguir regressar à sua terra natal, uma vez que os sogros se recusam a vender a casa que foi comprado com o dinheiro da britânica mas que ficou no nome destes. O caso já está a ser resolvido pela Justiça.



"Sinto que estou presa aqui para sempre e que vou morrer aqui. Preciso de recuperar o meu dinheiro para poder comprar os ingressos e voltar a arranjar um local onde me possa instalar quando chegar ao Reino Unido", explicou a mulher, dependente de vários cuidados médicos devido a algumas doenças.