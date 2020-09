Sexagenário detido em Cabo Verde por abusos sexuais a duas menores durante três anos

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou esta segunda-feira a detenção, na ilha do Sal, de um homem de 60 anos suspeito de abusos sexuais durante três anos a duas menores de idade que estavam à sua guarda.

Em comunicado, a PJ esclarece que a detenção foi concretizada no sábado, fora de flagrante delito, na localidade de Espargos, sendo o homem suspeito da prática de três crimes de agressão sexual e um crime de exibicionismo, "todos agravados".

"As vítimas são duas crianças do sexo feminino, hoje com 09 e 13 anos, que se encontravam sob tutela do suspeito e que vinham sendo agredidas sexualmente pelo mesmo, há cerca de três anos", acrescenta a PJ.

O detido foi presente esta segunda-feira ao Tribunal do Sal, para primeiro interrogatório judicial, ficando a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.