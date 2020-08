Sexo surpreende em reunião de vereação

Quem assistia, na tarde desta sexta-feira, a uma sessão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, transmitida pela internet devido à pandemia de coronavírus, foi surpreendido com cenas (e sons inequívocos...) de sexo explícito que, obviamente, nada tinham que ver com o tema da reunião virtual, convocada para debater a alimentação dos alunos quando as escolas cariocas voltarem a funcionar. Enquanto os vereadores debatiam o importante assunto, era possível ver-se ao fundo um casal em pleno ato sexual, transmitido, em simultâneo pela internet e pelo canal televisivo do próprio parlamento municipal: a TV Câmara.









Pelo que foi apurado depois, as cenas de sexo explícito foram protagonizadas por uma representante popular, convocada para a reunião para debater a alimentação dos alunos nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro.

Certamente por se ter esquecido que a câmara do computador estava ligada, o casal, que se encontrava a participar da reunião a partir de casa, tal como a maior parte dos participantes na sessão camarária, tirou a roupa e concretizou o ato sexual sem qualquer preocupação. Os vereadores que debatiam o tema da sessão aparentemente não perceberam as cenas e os sons do sexo explícito exibido pelo casal, ou preferiram fingir que não tinham percebido e continuaram a debater a problemática da reabertura das escolas na cidade carioca. A sessão da vereação tornou-se viral.