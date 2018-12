Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Shakira acusada de defraudar fisco espanhol em 14,5 milhões de euros

Cantora colombiana envolvida num processo criminal.

15:44

A cantora colombiana Shakira vai ter de enfrentar um processo criminal por fraude fiscal depois de a Agência Tributária espanhola ter encerrado a investigação sobre as suas contas.



A conclusão da investigação, segundo avança o jornal El País, a cantora alegadamente defraudou o Fisco espanhol em 14,5 milhões de euros.



Nos próximos dias vai ser apresentada uma queixa ao juiz por três crimes de fraude fiscal.



Recorde-se que a cantora está a viver com o futebolista do Barcelona Gerard Piqué.