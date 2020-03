Sheen enfrenta nova acusação de abuso sexual

Charlie Sheen voltou a ser acusado de abuso sexual do ator Corey Haim, quando ambos eram ídolos juvenis na década de 1980. A alegada violação terá acontecido durante a rodagem do filme ‘Lucas’ (1986), quando Haim tinha apenas 13 anos e Sheen 19.A acusação é feita pelo também ator Corey Feldman, no novo documentário ‘(My) Truth: The Rape of Two Coreys’ (‘A minha verdade: a violação de dois Coreys’), no qual indica o nome de homens de Hollywood que alegadamente abusaram sexualmente dele e do amigo Haim, que morreu há 10 anos vítima de pneumonia.O documentário conta ainda com o depoimento de outras pessoas que dizem que Corey Haim lhes disse diretamente que tinha sido violado por Charlie Sheen. Este já reagiu às acusações, garantindo que tudo não passa de uma mentira. "Estas doentias, retorcidas e bizarras alegações nunca aconteceram. Ponto", disse um representante de Charlie Sheen.Corey Feldman, atualmente com 48 anos, ganhou popularidade graças a filmes como ‘Gremlins’, ‘Os Goonies’, ‘Conta Comigo’, ‘Os Rapazes da Noite’, ‘Aselhas ao Volante’ e ‘S.O.S. - Vizinhos ao Ataque’. Em algumas destas produções contracenou com Corey Haim.Garante que muitos jovens atores foram vítimas de uma rede pedófila em Hollywood. No documentário, expõe também os nomes dos atores Jon Grissom e Dominick Brascia (este último morreu em 2018) e do antigo agente Marty Weiss.