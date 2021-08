Sicília regista maior temperatura de sempre na Europa

O calor não tem dado tréguas em Itália. Prova disso é o recorde de temperatura registado esta quarta-feira na região da Sicília.



Os termómetros subiram até aos 48,8 graus Celsius na localidade de Siracusa. De acordo com o jornal italiano La Reppublica, trata-se da temperatura mais elevada na Europa desde que há registos.







Também na Sicília, em Catenanuova, na província de Enna, em agosto de 1999 uma emissora não oficial tinha registado 48,5 graus.



A Sicília tem sido uma das regiões italianas mais afetadas pelo calor este verão. Esta terça-feira tinha já atingido os 47 graus.



No entanto, os termómetros voltaram a subir. De acordo com a estação meteorológica de Syracuse C. da Monasteri, que integra a rede do Serviço de Informação Agrometeorológica da Sicília, a temperatura registada pelas 13h14 foi de 48,8 graus.