Sífilis, gonorreia e não só: Novos 'loucos anos 20' poderão levar a um aumento das doenças venéreas

O medo e a cautela darão lugar, gradualmente, a "festas sexuais, desperdício económico e um afastamento da fé religiosa", garante, com início já a partir deste 2021.

Depois de quase dois anos de pandemia, a vontade de voltar ao pré-pandemia é muita e já se vai avistando um espécie de luz ao fundo do túnel, ainda que ténue. E o que esperar dos próximos anos, marcados pela recuperação de duras restrições à liberdade dos cidadãos.Vários especialistas defendem, de acordo com uma notícia avançada pelo jornal El Mundo, que o levantamento das medidas restritivas no final da pandemia pode levar a um aumento das doenças sexualmente transmissíveis.A gonorreia, a sífilis e outras doenças venéreas poderão aumentar e a explicação está em previsões com base nos 'loucos anos 20' que se avizinham.Mais liberdade sexual, menos contenção económica e procura de uma vida social mais extensa. Estes serão os motes dos novos "loucos anos 20", o que se segue à pandemia que se abateu sobre o mundo em 2020. Quem o diz é Nicholas Christaki, professor de Yale e epidemiologista social, que analisou o"As pandemias não são novas para nossa espécie, elas são apenas novas para nós", explicou em janeiro o estudioso. A previsão do que acontecerá à nossa sociedade não é para já, mas sim para 2024, altura em que a pandemia fará parte de um passado recente, mas doloroso.