Siga em tempo real a distribuição de lugares e os deputados eleitos no Reino Unido

Já não falta muito para saber quem venceu as eleições gerais britânicas que decorreram, esta quinta-feira, no Reino Unido. As urnas encerraram às 22:00 locais (a mesma hora em Lisboa) e os boletins de voto já começaram a ser contabilizados.Siga aqui a evolução da contagem dos votos nos três gráficos que o Negócios disponibiliza e que permitem acompanhar em tempo real os resultados eleitorais.