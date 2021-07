O jornal islandês 'Morgunbladid' avança esta terça-feira que Gilfy Sigurdsson é o jogador da Premier League, e internacional pelo seu país, que foi detido pelas autoridades policiais da região da Grande Manchester na passada sexta-feira, por suspeita de abusos sexuais contra crianças, notícia avançada ontem pelo 'Daily Mail'.O jogador, cuja identidade não foi revelada pela imprensa inglesa por motivos de ordem legal, foi descrito pelas forças policiais com "um homem com 31 anos, que saiu sob fiança, mas irá continuar sob vigilância para futuras inquirições".Entretanto, e sem estabelecer relação, o Everton emitiu, pouco depois da notícia ter vindo a público, um comunicado a dar conta de que "suspendeu um jogador da equipa principal enquanto decorre uma investigação policial". "O clube continuará a apoiar as autoridades durante as suas inquirições e não irá pronunciar-se novamente", pode ler-se ainda.