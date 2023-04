Silvio Berlusconi já saiu dos cuidados intensivos

Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro italiano, já saiu dos cuidados intensivos na sequência de uma infeção pulmonar causada por leucemia crónica. No entanto, o político ainda se encontra hospitalizado no hospital San Raffaele de Milão, em Itália, para dar continuidade aos tratamentos, avançou a Reuters este domingo.Berlusconi foi levado de urgência para o hospital no dia 5 de abril, suspeitando-se que corria risco de vida.Durante os últimos anos o político já teve várias ocorrências médicas, sendo que em 2016 teve de ser operado ao coração. Silvio Berlusconi também já teve cancro da próstata e desde que foi infetado com Covid-19, em 2020, já passou por consecutivos internamentos.