Simpsons previram viagem de Richard Branson ao Espaço

O bilionário Richard Branson, a bordo da nave VSS Unity SpaceShipTwo, da empresa Virgin Galactic, viajou até ao espaço e regressou à Terra num voo histórico e totalmente registado em vídeo , no passado dia 11 de julho.

The Simpsons predicted it… — virginatlantic (@VirginAtlantic) July 13, 2021

A série de animação 'The Simpsons' previu a viagem ao Espaço do CEO da Virgin Group, Richard Branson, num episódio que data de há 13 anos.O marco histórico foi lembrado pela própria empresa de aviação na sua conta oficial do Twitter na passada terça-feira, publicando duas fotografias, comparando Richard Branson a bordo da nave e a personagem da série com muitas semelhanças ao empresário.A publicação viralizou na internet e a figura retirada da série é referente ao episódio "The Burns and the Bees", lançado em dezembro de 2008, segundo o site Entrepreneur. No episódio, um astronauta aparece a levitar numa nave espacial com gravidade zero.A série de animação é emitida desde 1989 e são inúmeros os episódios em que são retratados episódios da vida real, exibidos com muitos anos de antecedência. Já são 32 temporadas e os fãs animam-se quando descobrem "previsões" associadas aos 'The Simpsons'.