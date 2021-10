Sinal com símbolos semelhantes aos de 'Squid Game' chama a atenção de condutores em Inglaterra

Um sinal num cruzamento perto da cidade de Slough, em Inglaterra, tem chamado a atenção de muitos condutores porque tem símbolos parecidos aos que surgem em 'Squid Game', a série sensação da Netflix.



A polícia das estradas de Thames Valley, no Reino Unido, utilizou a rede social Twitter para brincar com a situação e tranquilizar os condutores dizendo que a placa tem "instruções para uma rota de desvio" enquanto a estrada está em obras.





Evening all,



So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame



It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf