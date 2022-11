Sindicatos de polícias apontam silêncio de Bolsonaro como estímulo aos protestos

Sindicatos de polícias brasileiros consideram que o silêncio do Presidente, Jair Bolsonaro, que não reconheceu a derrota nas eleições de domingo, estimula atos dos camionistas que bloqueiam estradas em todo o país como forma de protesto.

"A postura do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, em manter o silêncio e não reconhecer o resultado das urnas acaba dificultando a pacificação do país, estimulando uma parte de seus seguidores a adotarem ações de bloqueios nas estradas brasileiras", refere um comunicado divulgado nesta terça-feira pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais de todo o Brasil.

As organizações que representam polícias do país também reafirmaram "o compromisso com o Estado Democrático de Direito. O resultado das eleições de 2022 expressa a vontade da maioria da população e deve ser respeitado".