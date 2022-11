Singapura resgata 300 alegados imigrantes ilegais de naufrágio

A marinha do Sri Lanka anunciou que cerca de 300 pessoas foram resgatadas em alto mar pelas autoridades de Singapura após o barco em que seguiam, alegadamente numa tentativa de imigração ilegal, começou a afundar.

O porta-voz da Marinha do Sri Lanka, Indika de Silva, disse na segunda-feira que um passageiro do barco entrou em contacto com a Marinha e disse que a embarcação estava em perigo.

O Centro de Coordenação de Resgate Marítimo na capital do Sri Lanka, Colombo, procurou então a ajuda de Singapura, Vietname e Filipinas.