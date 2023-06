“Sinto hostilidade por parte da imprensa desde que nasci”, diz Príncipe Harry em tribunal

O Príncipe Harry compareceu, na manhã desta terça-feira, no Supremo Tribunal, em Londres, no Reino Unido, para depor no processo contra o Daily Mirror, acusando o jornal britânico de publicar durante décadas vários artigos com base em escutas telefónicas ilegais. A queixa do duque de Sussex foi movida em conjunto com outras três pessoas, contra o Mirror Group Newspapers, empresa que detêm os jornais Daily Mirror, Sunday Mirror e The People.Durante o depoimento, Harry disse que as publicações do jornal arruinaram amizades e relacionamentos, levando-o a uma espiral de depressão. O príncipe britânico falou sobre a sua relação com a imprensa, afirmando que os artigos em que era citado em criança eram bastante invasivos. "Sinto hostilidade por parte da imprensa desde que nasci", disse em resposta ao interrogatório, segundo o site da BBC.Em relação à forma como percebeu que estava a ser vítima de recolha ilegal de informação, o filho mais novo do rei de Inglaterra explicou: "Os [jornais] tabloides publicavam frequentemente artigos sobre mim, que muitas vezes estavam errados, mas intercalados com trechos da verdade, que agora acho que provavelmente foram obtidos por intercetação de correio de voz e/ou recolha ilegal de informações. Estes factos criaram uma versão alternativa e distorcida de mim e da minha vida para o público em geral".Esta é a primeira vez, em mais de um século, que um membro da família real presta um depoimento em tribunal. O julgamento teve início ontem, mas o príncipe faltou devido ao aniversário da filha mais nova.