"Sinto-me desapontada": Filhos e marido esquecem-se de aniversário de mulher

Uma mulher ficou devastada depois de o marido e os filhos se terem esquecido do seu aniversário."O meu marido e os meus filhos esqueceram-se do meu aniversário", partilhou a aniversariante num fórum na Internet. A mulher explicou que se sentia "desapontada" e de acordo com o Mirror recebeu mensagens de apoio de vários internautas."Isso é terrível e eles deviam ter vegonha", "Sinto muito pelo que aconteceu. É muito imprudente da parte deles. Aposto que todos reclamariam se você os ignorasse", ou "Acho que você deveria presentear-se com flores, um bolo e comida. Feliz aniversário", são algumas das mensagens deixadas na publicação da mulher.