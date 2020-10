"Sinto-me melhor que há 20 anos": A mensagem de Donald Trump a partir da Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, regressou esta segunda-feira à Casa Branca, depois de ter sido hospitalizado na passada sexta-feira devido ao novo coronavírus. O Chefe de Estado norte-americano ainda não está curado, mas acabou por receber alta após três dias.

Num vídeo publicado na rede social Twitter, Trump afirmou ter aprendido mais sobre a doença depois de ter estado internado e deixou um conselho a todos. "Não deixem que ela [doença] vos domine", afirmou Trump, referindo que os doentes conseguem vencer o vírus graças ao equipamento e aos profissionais de saúde.

"Não me sentia bem. Dois dias depois sinto-me bem, sinto-me melhor que há 20 anos. Não deixem que vos domine", reforçou Trump.



O presidente dos EUA sublinhou que estará de volta ao trabalho em breve, apesar de reconhecer os riscos. Trump admite inclusive que poderá estar imune à Covid-19. "Sei que há perigo e riscos, mas está tudo bem. Agora estou melhor e talvez esteja até imune".



O presidente dos EUA reservou também algumas palavras para agradecer aos profissionais que o acompanharam no Hospital de Walter Reed, em Maryland.



Recorde-se que Donald Trump testou positivo ao novo coronavírus, juntamente com a mulher, Melania, na passada sexta-feira.