Sintomas da Covid-19 permanecem seis meses após a infeção, revela novo estudo

Seis meses. É esse o tempo que os sintomas de Covid-19 persistem na maioria dos pacientes após a infeção determina um novo estudo proveniente da China.O estudo engloba um universo de 1700 pacientes tratados na cidade de Wuhan - onde surgiram os primeiros casos da doença no mundo há mais de um ano - e 76% desses doentes queixaram-se de sintomas da Covid até meio ano depois de serem infetados.Este é o maior estudo do género e foi publicado no jornal científico The Lancet. A fadiga e as dificuldades em dormir são os sintomas mais reportados após a recuperação da doença, mas há outros.Há muitos doentes recuperados a queixarem-se de problemas psicológicos a longo prazo como ansiedade ou mesmo depressão. Isto acontece em cerca de 23% dos pacientes recuperados.Os doentes que ficaram mais afetados pela doença, continuam a evidenciar danos nos pulmões nos Raio-X, segundo os investigadores.O estudo indica ainda que a maioria dos pacientes têm pelo menos um sintoma da Covid a longo prazo mesmo após recuperarem.Os efeitos da doença a longo prazo só agora começam a ser entendidos pelos investigadores visto ser uma doença nova.