Guterres anuncia criação de Comité Constitucional para a Síria

O secretário-geral da ONU anunciou esta segunda-feira a criação de um Comité Constitucional para a Síria, órgão que irá integrar representantes do Governo sírio e da oposição e que ambiciona abrir caminho para a realização de eleições naquele país.

"Acredito fortemente que o lançamento de um Comité Constitucional, organizado e liderado por sírios, possa ser o início de um caminho político para uma solução" para a Síria, país em guerra desde 2011, afirmou António Guterres, em declarações aos jornalistas.

À comunicação social, o secretário-geral da ONU referiu que a criação deste comité, que terá entre as suas metas elaborar uma nova Constituição síria, surge após um consenso alcançado entre as autoridades governamentais de Damasco e a oposição síria, realçando ainda o contributo das Nações Unidas neste processo considerado como um elemento-chave para a paz no território sírio.