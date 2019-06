Pelo menos 17 mortos num atentado em Azaz na Síria

Um novo balanço aponta para a morte de pelo menos 17 pessoas no domingo numa explosão de uma viatura armadilhada em Azaz, na fronteira da Síria com a Turquia, de acordo com uma organização não-governamental.

Quatro crianças estão entre os mortos, disse à agência de notícias France-Presse o diretor do Observatório Sírio para Direitos Humanos (OSDH), uma organização sediada na Grã-Bretanha com uma vasta rede de fontes na Síria.

"A explosão ocorreu quando muitas pessoas saíam do local onde realizavam as orações da noite", disse Rami Abdul Rahman.