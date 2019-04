Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 17 combatentes pró-regime mortos na Síria

Grupos "Hayat Tahrir al-Sham e Hurras al Din atacaram posições das forças do regime no sul e no sudoeste" da província de Aleppo.

Por Lusa | 07:31