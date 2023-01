Notable quake, preliminary info: M 7.0 - 23 km WNW of Port-Olry, Vanuatu https://t.co/06FQfghHrz — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) January 8, 2023

Um terramoto de 7,2 magnitude foi registado, este domingo, no arquipélago do Vanuatu, no Oceano Pacíficol, segundo a Reuters.O epicentro deste sismo foi sentido a 23 quilómetros da costa de Port Olry, uma província com cerca de 300 mil habitantes.As autoridades emitiram, também, um alerta de tsunami."Ondas podem atingir cerca de 1 metro acima do nível da mar", referiu o Centro de Alerta contra Tsunamis do Pacífico.Não há registo de vítimas ou estagos, até ao momento.Em atualização