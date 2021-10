Sismo de 5,1 registado na ilha de La Palma, o mais forte desde o início da erupção do Cumbre Vieja

A ilha de La Palma registou na manhã deste sábado um sismo de magnitude 5.1 na Escala de Richter e intensidade IV, o mais forte de todos os que se registaram na ilha desde o início da crise sísmica que antecedeu a erupção do vulcão Cumbre Vieja.Segundo o El País, o terramoto ocorreu perto do município de Villa de Mazo, às 07h24 locais. O epicentro foi registado a uma profundidade de 39 quilómetros.As autoridades da ilha decidiram restringir o tráfego nas proximidades do vulcão devido ao aumento do número de visitantes.