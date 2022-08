Escala de Richter foi sentido esta terça-feira de madrugada com epicentro perto de Preveza, Préveza e Épiro, na Grécia.



Um sismo com magnitude de 5.2 na

Num aviso publicado no 'site' VolcanoDiscovery, o terramoto aconteceu às 6h49 da manhã e foi sentido por muitas pessoas na área do epicentro.



Em Ithak, localizado a 31 km do epicentro, Lefkada, a 32 km, Lixouri, a 44 km, Argostoli, a 46 km, Preveza, a 46 km, e Vonitsa, a 49 km, o terremoto deve ter sido sentido como um leve tremor.