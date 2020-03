Sismo de 5.3 abala capital da Croácia. Imagens impressionantes mostram carros atingidos por escombros

Um sismo de 5.3 na Escala de Richter abalou a capital da Croácia, Zagreb, na madrugada deste domingo.



Não há registo de feridos até ao momento.

A agência sismológica europeia, EMSC, referiu que o abalo sísmico atingiu uma ampla área ao norte da capital, Zagreb pelas 6h23 locais (4h23 em Lisboa).

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.3 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/xvLuyH0Ge2 — EMSC (@LastQuake) March 22, 2020

Apeliramo na gradane Grada Zagreba koji su nakon potresa izašli van, DRŽITE RAZMAK! Znamo da ste uznemireni ali imajte na umu situaciju u kojoj se svi nalazimo. Pratite upute gradskih službi i nadležnih institucija, ali prije svega, još jednom, RAZMAK! @koronavirus_hr #Covid_19 — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) March 22, 2020

Várias testemunhas, citadas pelas Euronews, falam em edifícios e telhados danificados.O epicentro do sismo localicou-se a sete quilómetros a norte de Zagreb e teve uma profundidade de 10 quilómetros.A energia foi cortada durante algum tempo. Há também relatos de vários incêndios e são vários os escombros nas ruas da cidade.O governo croata apelou aos cidadãos para "manterem a calma" e a distância. "Apelamos aos cidadãos da cidade de Zagreb que saíram de casa após o terremoto que MANTENHA AS DISTÂNCIAS! Sabemos que estão preocupados, mas tenham em mente a situação em que todos nos encontramos. Sigam as instruções dos serviços da cidade e das instituições relevantes, mas antes de mais nada, MANTENHAM AS DISTÂNCIAS", pode ler-se numa publicação partilhada na rede social Twitter.