Sismo de 6.2 registado em Okinawa, Japão

Um terramoto de 6,2 graus na escala aberta de Richter atingiu esta segunda-feira a prefeitura japonesa de Okinawa, informou a Agência Meteorológica do Japão, que alertou para a possibilidade de uma ligeira subida do nível do mar.

O sismo teve origem a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros, às 12h22 (04h22 em Lisboa), com epicentro no mar, a cerca de 120 quilómetros a sudeste da ponta sul da principal ilha do arquipélago, com cerca de 1,1 milhões de habitantes.

Os meios de comunicação social locais não comunicaram quaisquer danos causados pelo sismo.