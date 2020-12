Sismo de 6,4 abala Croácia e faz pelo menos seis mortos

Um forte sismo de 6,4 graus na Escala de Richter atingiu esta terça-feira a Croácia e vários países vizinhos, provocando, pelo menos, seis mortos e fazendo dezenas de feridos.



O epicentro do sismo foi localizado junto à localidade de Petrinja, 50 quilómetros a sul de Zagreb, a uma profundidade de 10 quilómetros. Dezenas de casas ruíram e várias pessoas foram resgatadas com vida dos escombros por bombeiros e populares. As autoridades confirmaram pelo menos seis mortos, incluindo uma menina de 12 anos, e “várias dezenas” de feridos, na sua maioria com fraturas. O governo enviou o Exército para ajudar nas operações de resgate. O sismo foi sentido na capital, Zagreb, onde milhares de pessoas saíram em pânico para as ruas, e em vários países vizinhos, incluindo a Áustria e a Hungria. A Eslovénia encerrou por precaução a sua única central nuclear, apesar de a estrutura não ter sofrido qualquer dano.



