Sismo de 6.4 na escala de Richter atinge estado do Nevada nos EUA

Um sismo de 6.4 na Escala de Richter atingiu esta sexta-feira o estado do Nevada, nos EUA.Segundo o Serviço Geológico do Estados Unidos, o abalo sísmico foi sentido pelas 04h03 locais e teve uma profundidade de 7.6 quilómetros.Foram registadas pelo menos seis réplicas, incluindo duas com magnitude estimada de 5,4.Na rede social Twitter, várias pessoas de Salt Lake City e Utah relataram que também sentiram o sismo naquelas regiões.