Sismo de 6,5 de magnitude registado em Taiwan

Um sismo de magnitude de 6,5 na escala aberta de Richter foi este domingo registado no nordeste de Taiwan, anunciou a agência de meteorologia da ilha.

Os habitantes da capital, Taipé, disseram ter sentido fortemente o abalo, ocorrido pelas 13h11 (06h11 em Lisboa), indicou a agência.

O epicentro localizou-se no condado de Yilan, a cerca de 61 quilómetros da capital, Taipé, acrescentou.



"O que o terramoto em Taiwan fez no meu local de trabalho. Espero que nada pior tenha acontecido e que toda a gente esteja bem", pode ler-se no tweet.

What the #Taiwan #earthquake did to my local 7-Eleven in Taipei.

Let's hope that's the worst that happened and everyone is okay. pic.twitter.com/YD8gJB33h0