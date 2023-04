Sismo de 6.6 atinge a Indónesia

Abdul Muhari, disse que até agora "não há registo de danos" porque "o terramoto foi muito fundo".



"Não penso que vão haver danos mas continuamos a monitorizar", acrescentou.





Um sismo de magnitude 6.6 atingiu a ilha Java, na Indonésia, esta sexta-feira. Apesar do tremor de terra não houve risco de tsunami, informou a agência geofísica do país, citada pela agência Reuters.O terramoto sentiu-se com intensidade em Surabaya, Tuban, Denpasar, e Semarang, Abdul Muhari. O Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC) afirmou que a magnitude foi de 6.5, com uma profundidade de 592 km.Um porta-voz da agência de desastres naturais da Indónesia,