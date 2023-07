Sismo de 6,8 registado em El Salvador e sentido em países vizinhos

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter, com epicentro na costa, atingiu na terça-feira El Salvador, tendo sido sentido em várias cidades de outros países da América Central.

O abalo ocorreu às 18h22 (01h22 desta quarta-feira em Lisboa), ao largo da costa do departamento oriental de Usulután, a 66 quilómetros a sul da praia de El Espino, e a uma profundidade de 51,48 quilómetros, de acordo com o centro de monitorização do Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais (MARN) salvadorenho.

O MARN salientou não existir ameaça de tsunami.