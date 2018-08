Epicentro do sismo fica a 248 quilómetros a noroeste de Puerto Maldonado.

10:56

Um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira o Peru, perto da fronteira com o Brasil.



Segundo a agência Reuters, o epicentro do sismo – com uma profundidade de 610 quilómetros – fica a 248 quilómetros a noroeste de Puerto Maldonado, cidade com cerca de 38 mil habitantes.