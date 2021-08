Sismo de 7,2 provoca nova tragédia no Haiti

Um violento sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter atingiu este sábado o Haiti, tendo sido sentido em toda a região das Caraíbas. O abalo provocou um número muito elevado de mortos que, à hora de fecho desta edição, era ainda incerto.O último balanço dava conta de, pelo menos, 304 vítimas mortais e um grande número de feridos, temendo-se que seja muito superior. A extensão dos danos, com centenas de pessoas a fugirem de casa com medo que os edifícios desabassem, era igualmente desconhecida. Dezenas de casas, igrejas e hotéis ficaram em escombros. As equipas de resgate trabalham em contrarrelógio, prevendo-se que a tempestade Grace atinja a região na noite de amanhã ou na terça-feira.