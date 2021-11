Um sismo de magnitude 7.5 na Escala de Richter abalou o norte do Peru este domingo. Abalo ocorreu a cerca de 42 quilómetros de Barranca em Loreto, no Peru. O epicentro foi registado a 112.5 quilómetros de profundidade.



A informação está a ser avançada pelo EMSC - European-Mediterranean Seismological Centre - citado pela Reuters. No entanto, o Serviço Geológico dos Estados Unidos diz que se trata de um abalo de 7,5 na Escala de Richter.