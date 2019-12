Sismo de magnitude 2.6 sentido na Galiza

Um sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter foi registado no Continente este sábado pelas 11h44, de acordo com o Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA).O epicentro localizou-se a cerca de 20 km a Oeste-Noroeste de Ourense, em Espanha.Não existe nenhuma informação que confirme que este sismo tenha sido sentido.