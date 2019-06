Sismo de magnitude 3,7 sentido em Roma

Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi sentido este domingo à noite, na cidade de Roma, em Itália.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo ocorreu às 22h43 ( 21h43 em Portugal ) a um quilómetro de Colonna, tendo registado o epicentro a uma profundidade de 12,6 quilómetros.

Não há registo de feridos ou estragos causados pelo abalo.





*BREAKING* There has been a 3.7 magnitude #earthquake near #Rome. It was felt in the city and in alban hills zone. #Italy pic.twitter.com/d19pqhizil