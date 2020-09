Não há, até ao momento, feridos a registar.

Um sismo de magnitude 3.9 na escala de Richter atingiu o sul do Reino Unido durante a manhã desta terça-feira.Os moradores de Bedfordshire, Buckinghamshire e Hertfordshire relataram ter sentido a "casa a tremer", de acordo com informação avançada pelo Daily Mail.De acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo, nas localidades afetadas vivem cerca de 610.000 pessoas. O sismo terá tido origem a cerca de 12 km de Londres.