Sismo de magnitude 4.8 sentido em Itália

Um sismo de magnitude 4.8 na escala de Richter foi registado, esta segunda-feira, perto de Florença, em Itália. Segundo as autoridades locais, citadas pela Reuters, o abalo não causou danos significativos.O epicentro do sismo foi registado perto de Marradi, uma cidade a cerca de 70 quilómetros a nordeste de Florença, e teve um profundidade de 8,4 quilómetros, segundo o Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia (INGV na sigla italiana).O abalo ocorreu pelas 3h10 locais (2h10 em Lisboa) e foi seguido de vários tremores secundários, de acordo com o INGV."De momento, não há situações particularmente críticas na sequência do terramoto com epicentro em Marradi", disse o governador da Toscana, Eugénio Giani no Facebook, acrescentado que estão em curso operações para verificar possíveis danos estruturais em edifícios.