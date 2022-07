Um sismo com 5.3 de magnitude a região perto da cidade Castro, Los Lagos, Chile, esta quarta-feira de manhã, a uma profundidade de 10 km.



De acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC), o terremoto não causou nenhum dano significativo.



Na cidade Castro, localizada a 115 km do epicentro, em Chonch, a 118 km, em Ancud, a 123 km e em Dalcahue, a 124 km de distância, poderá ter sido sentida a agitação da terra.



