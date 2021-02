Sismo de magnitude 5,6 provoca dezenas de feridos e faz estragos no Irão. Veja as imagens

Dezenas de pessoas ficaram feridas na província iraniana de Kohgiluyeh e Boyerahmad após um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter, que provocou danos significativos em inúmeras residências e ainda cortes nas redes de água e eletricidade.

O epicentro do terramoto, registado na noite de quarta-feira, foi localizado próximo à cidade de Sisajt, no sudoeste do Irão, nas encostas do Monte Dena, a uma profundidade de 10 quilómetros, segundo o Instituto Sismológico de Teerão.

Os dados sobre os feridos variam, dependendo da fonte. A agência de notícias oficial IRNA informou hoje que 32 pessoas sofreram ferimentos, enquanto a agência de notícias Mehr relatou pelo menos 43 feridos no sismo.