Sismo de magnitude 5.7 sentido no sul e centro do México

Um sismo de magnitude 5.7 foi sentido sexta-feira no sul e centro do México, forçando mesmo a evacuação de edifícios na Cidade do México.

O Serviço Nacional de Sismologia do México emitiu uma mensagem na qual relatou que o sismo ocorreu às 21h06 (02h06 de sábado em Lisboa) na costa de Guerrero.

A Protecção Civil do estado de Guerrero confirmou que continua a ativar protocolos de segurança, sem que "tenham sido registados danos" até agora.

A televisão estatal NHK adianta que, minutos depois do sismo, verificou-se uma subida do nível do mar em cerca de um metro, junto à costa de Miyagi, mas não foram registadas mais ocorrências na região nordeste do arquipélago.