Sismo de magnitude 5,8 ao largo da Indonésia, sem alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter ocorreu no mar ao largo da ilha indonésia de Samatra, no sul do país, avançou esta quarta-feira a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia.

Segundo um comunicado da agência, o abalo aconteceu a cerca de 16 quilómetros de profundidade, com o epicentro situado 68 quilómetros a sudoeste da cidade costeira de Bengkulu, que conta com mais de 300 mil habitantes.

A agência indicou que, apesar do sismo ter ocorrido perto da costa, não reúne as condições necessárias para gerar um tsunami.