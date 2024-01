Um sismo de magnitude 5.9 na escala de Richter atingiu o Japão esta terça-feira, de acordo com os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.O abalo, sentido às 17h59 locais (8h59 em Lisboa), teve uma profundidade de 10 quilómetros.Esta terça-feira, as autoridades de Ishikawa, Japão, elevaram para 202 o número de mortos no decurso do sismo de 1 janeiro. 102 pessoas estão desaparecidas.