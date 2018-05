Sismo de magnitude 5,9 registado no México

Abalo desencadeou um alerta na Cidade do México.

Por Lusa | 06:31

Um sismo de magnitude 5,6 foi registado, no domingo, com epicentro no sul do estado de Guerrero, desencadeando um alerta na Cidade do México, sem registo de vítimas ou danos materiais, anunciaram as autoridades.

"Nenhum dano foi registado, mas continuamos a monitorizar a situação", declarou o coordenador nacional da Proteção Civil mexicana, Luis Felipe Puente, na rede Twitter.

De acordo com o relatório preliminar do Serviço Sismológico do México (SSN), o sismo registou-se às 21h15 (02h15 de segunda-feira em Lisboa), com uma profundidade de 10 quilómetros, no município Ometepec. Também a 16 de maio, o estado de Guerrero registou outro sismo de magnitude 5,2, sem quaisquer vítimas e danos.