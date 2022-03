Sismo de magnitude 6 registado na costa do Equador

Um sismo de magnitude 6 na escala Richter foi registado, no sábado à noite, na costa norte do Equador e sentido na capital, sem que tenha causado, até agora, vítimas ou danos materiais.

O sismo ocorreu às 23h28 locais (04h28 deste domingo em Lisboa), com o epicentro localizado no mar, muito perto da costa, numa área de praias, a 37 quilómetros a sul da cidade de Esmeraldas (noroeste), perto da fronteira com a Colômbia, indicou o Instituto Geofísico (IG) da Escola Politécnica Nacional do Equador.

O hipocentro do sismo localizou a cerca de dez quilómetros de profundidade, acrescentou.