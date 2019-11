Sismo de magnitude 6,0 atinge ilha de Creta na Grécia

Um sismo de magnitude 6.0 foi esta quarta-feira de manhã registado a noroeste de ilha de Creta, na Grécia.



De acordo com a agência Reuters, o abalo foi captado pelos sismógrafos do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico e do Serviço Geológico dos Estados Unidos.





O sismo ocorreu às 09h23 locais (07h23 em Lisboa) e teve epicentro a uma profundidade de 71 quilómetros.Até ao momento não foram relatados quaisquer danos nem vítimas na sequência do terramoto, que ocorre um dia após o sismo que afetou a vizinha Albânia e que causou pelo menos 25 mortos.

Só nesta semana, este já é o terceiro grande sismo que ocorre na Europa.

