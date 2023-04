Um sismo de magnitude 6,0 foi esta segunda-feira registado no mar de Bismarck, a leste da Papua Nova Guiné, disseram as autoridades, que não relataram vítimas ou danos materiais.

O abalo ocorreu às 11h05 (02h05 em Lisboa) no mar, com o hipocentro localizado a dez quilómetros de profundidade, de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo.

A cidade mais próxima do local é Kavieng, capital da província da Nova Irlanda, a 224 quilómetros do epicentro.