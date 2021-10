Um sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter foi registado este domingo em Naalehu, no Hawai, de acordo com o US Geological Survey.



O terramoto atingiu a profundidade de 17,1 km e registou-se a cerca de 29 km ao sul de Naalehu, disse o USGS.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA avançou que não existe nenhum alerta de tsunami.