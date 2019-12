Sismo de magnitude 6,8 mata menina de seis anos nas Filipinas

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter abalou este domingo a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).





Na sequência do terramoto um edifício colapsou e matou uma criança de seis anos. A informação está a ser avançada pela agência Reuters.O epicentro foi localizado a algumas dezenas de quilómetros a sul de Davao, a maior cidade da ilha de Mindanao.O USGS já fez saber que este terramoto não representa qualquer risco de tsunami, apesar de inicialmente ter sido registada uma magnitude de 6,9. Alguns locais ficaram sem eletricidade devido ao sismo.De acordo com o responsável do gabinete de Defesa Civil, Ricardo Jalad, um edifício de três andares colapsou em Padada. As autoridades encontram-se a verificar se existem pessoas nos escombros.As autoridades já suspenderam as aulas da próxima segunda-feira, dia 16 de dezembro. Esta medida surge para que seja possível verificar a estabilidade de todos os edifícios escolares.Em atualização